Red Dead Redemption 2: Zweites Gameplay-Video veröffentlicht

Wie bereits gestern via Twitter angekündigt, hat Rockstar Games vor wenigen Minuten den zweiten Gameplay-Trailer zu Red Dead Redemption 2 (Preview) veröffentlicht. Der rund viereinhalb Minuten lange Clip lässt euch einen weiteren Blick auf die Welt des kommenden Open-World-Action-Adventures werfen. Laut Rockstar wurden sämtliche Szenen, die in dem Video zu sehen sind, direkt im Spiel aufgenommen.

Vorgestellt werden in dem Trailer beispielsweise die Überfälle, die ihr als Arthur alleine oder gemeinsam mit eurer Gang vornehmen könnt. Ob Banken, Häuser oder Geschäfte, niemand ist sicher vor euren langen Fingern. Natürlich hat ein solch gesetzloses Handeln auch Folgen und so kann es sein, dass ihr steckbrieflich gesucht werdet. In diesem Fall hängen sich Kopfgeldjäger an eure Fersen und machen euch das Leben schwer.

Sich ihrer entledigen könnt ihr euch beispielsweise mit dem überarbeiteten Deadeye-System. Dieses wird sich nun stufenweise weiterentwickeln, ihr verlangsamt also nicht nur wie gewohnt die Zeit, sondern lasst euch auch kritische Trefferpunkte am Gegnerkörper anzeigen. Wenn ihr lieber selber zielt, dann könnte die First-Person-Perspektive interessant sein. Wie schon in GTA 5 dürft ihr das gesamte Spiel nämlich auch aus der Ego-Sicht erleben. In dem Trailer sind bereits erste Szenen aus dieser zu sehen.

Euren Charakter Arthur Morgan werdet ihr auf verschiedenste Arten und Weisen nach eurem Gusto gestalten können. Sei es bei der Wahl der Kleidung, der Waffen, ob er sich wäscht oder nicht, und was er ist. Welche konkreten Auswirkungen diese Entscheidungen haben werden, geht aus dem Video nicht hervor.

Das Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Red Dead Redemption 2 wird ab dem 26. Oktober 2018 für die Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein. Eine PC-Version wurde seitens Rockstar bisher noch nicht bestätigt.