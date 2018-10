Gameplan stellt neues Buch "Atari - Kunst und Design der Videospiele" vor

andere

Der Gameplan-Verlag von Buchautor und Spieleveteran Winnie Forster hat bereits einige interessante Bücher zum Thema Computer- und Videospiele veröffentlicht. Nachdem im Mai 2015 eine überarbeitete und erweiterte Fassung des Nachschlagewerks Spielkonsolen und Heimcomputer veröffentlicht wurde, ist es jedoch etwas still um den Verlag geworden.

Wie jetzt bekanntgegeben wurde, arbeitet Winnie Forster derzeit jedoch an einem neuen Projekt. Gemeinsam mit dem ebenfalls aus dem Spieleveteranen-Podcast bekannten Stephan Freundorfer wird derzeit das Buch Art of Atari des amerikanischen Autors Tim Lapetino ins Deutsche übersetzt und um weitere Inhalte ergänzt. Unter dem deutschen Titel Atari - Kunst und Design der Videospiele werden so auf 352 farbigen Seiten und mit rund 700 Abbildungen knapp 400 Spiele von Adventure bis Yar's Revenge, rund 70 Konsolen und über 300 damalige Mitarbeiter vorgestellt. Neben O-Tönen, chronologischen Tabellen und einer Übersicht aller Games und Marken von Atari werden auch teils bisher unveröffentlichte Prototyp-Skizzen gezeigt. Weitere Informationen sowie einige Leseproben könnt ihr auf der Produktseite von Gameplan einsehen.

Wenn ihr zu den ersten Lesern des, wahrscheinlich ab dem 10. November erscheinenden, Buchs gehören wollt, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, es zum Preis von 39,80 Euro auf der Webseite von Gameplan vorzubestellen.