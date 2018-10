Xenoblade Chronicles 2: Verkäufe außerhalb Japans über den Erwartungen

Switch

Tetsuya Takahashi, der Executive Director bei Monolith Soft, hat sich in einem Interview zum Verkaufsergebnis von Xenoblade Chronicles 2 (Testnote: 8.0) geäußert. Konkrete Zahlen nannte der Macher zwar nicht, gab jedoch an, dass der Titel seine Erwartungen außerhalb Japans übertroffen hat: „Es haben doch mehr Leute in Nordamerika und Europa den Titel erworben und erlebt, als wir es ursprünglich vermutet hatten“ erklärte der Entwickler.

Auch die am 21. September veröffentlichte Erweiterung Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country verkaufe sich laut Takahashi sehr gut. „Es ist zwar noch zu früh, um es mit Sicherheit zu sagen, aber ausgehend von dem, wie sich Torna bisher in Japan gemacht hat, dürfte der DLC unsere Erwartungen am Ende ebenfalls übertreffen“, so der Entwickler. Mit dem Verkaufserfolg des zweiten Teils dürfte auch ein Nachfolger wahrscheinlicher werden, auch wenn Takahashi aktuell noch nicht bereit war, eine Entwicklung zu bestätigen.

Auf die Frage hin, ob der mögliche dritte Teil der Reihe eventuell zum „härteren Science-Fiction-Setting“ von Xenoblade Chronicles X (Testnote: 7.0) zurückkehren könnte, sagte Takahashi, dass die Möglichkeit durchaus bestehe, er aber auch eine ganz andere, dritte Möglichkeit nicht ausschließe: „Ich bin jemand, der schnell von dem, was er schon gemacht hat, gelangweilt wird. Wenn die Serie fortgesetzt wird, werdet ihr vielleicht eine dritte Möglichkeit zu sehen bekommen und es würde in eine Richtung gehen, die die Reihe bisher nicht erkundet hat...“