PC XOne PS4

Vorbei die Zeiten der kurzen, knackigen, kompakten Podcasts der letzten Wochen! Der Chef ist zurück und sprengt ganz locker wieder die 30-Minuten-Grenze. Christoph kommt ab und zu aber auch zu Wort.

Assassin's Creed Odyssey ab 49,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

Assassin's Creed Odyssey ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wem die Podcasts der vergangenen Wochen zu kurz waren, kommt heute wieder voll auf seine Kosten: Jörg ist zurück aus Japan und hat euch einiges zu erzählen. Zwischendurch kommt aber auch Christoph mal zu Wort, der von seinen letzten Spiele- und Serienerfahrungen berichten darf.

Alle Themen in der Übersicht:

00:31 Der GamersGlobal-Gute-Laune-Song gleich zum Start

00:57 Genug Motivation am Montagmorgen – zum Wetter!

01:45 Christoph fand die Serie Jack Ryan gut

gut 02:35 Jörg auch, musste aber die ganze Zeit an The Office denken

denken 03:32 KO in der sechsten Staffel für Homeland

04:05 Weitere Serien und Filme: Million Yen Women , Tomb Raider , The Founder

, , 05:12 Kurze Eindrücke von der TGS zu Sekiro - Shadows Die Twice (zum Angespielt)

(zum Angespielt) 08:02 Die GG-Woche in der Vorschau mit Test und Stunde der Kritiker zu Assassin's Creed Odyssey , weiteren Tests zum Wireless-Adapter für die HTC Vive Pro, Astro Bot , Super Mario Party und Mega Man 11 , einer neuen Ausgabe von Jörgs Spielemonat sowie neuen Letsplay-Folgen zu Dark Souls Remastered

, weiteren Tests zum Wireless-Adapter für die HTC Vive Pro, , und , einer neuen Ausgabe von Jörgs Spielemonat sowie neuen Letsplay-Folgen zu 13:24 Jörg geht noch mal auf das Thema "fehlende Tests auf GG" ein...

16:19 ... und darf jetzt endlich auch über seine Japan-Reise erzählen. Was der Chefredakteur in den letzten zwei Wochen erlebt hat und welche ersten Schlussfolgerungen er zieht, erfahrt ihr in einem traditionellen Jörg-Monolog.

erzählen. Was der Chefredakteur in den letzten zwei Wochen erlebt hat und welche ersten Schlussfolgerungen er zieht, erfahrt ihr in einem traditionellen Jörg-Monolog. 28:51 Moritz M schlägt einen regelmäßigen User-Stammtisch vor

schlägt einen regelmäßigen User-Stammtisch vor 29:54 LRod fragt, ob die Redaktionsmitglieder Spiele "komplettieren"

fragt, ob die Redaktionsmitglieder Spiele "komplettieren" 31:29 hex00 fordert eine Half-Life 3 -Release-Prognose...

fordert eine -Release-Prognose... 31:52 ... und erkundigt sich nach seinen Gewinnchancen in den Wochenverlosungen

32:10 revo möchte wissen, wer überhaupt Denis Michel ist

möchte wissen, wer überhaupt Denis Michel ist 32:39 Ganon interessiert, ob Langer Lästert und Einstellungen frei vorgetragen werden

interessiert, ob Langer Lästert und Einstellungen frei vorgetragen werden 33:37 hedeltrollo schlägt die Crowdfunding-Finanzierung eines weiteren Redakteurs vor

schlägt die Crowdfunding-Finanzierung eines weiteren Redakteurs vor 34:47 Danywilde verweist auf einen Report-Vorschlag zum Cloud-Gaming

verweist auf einen Report-Vorschlag zum Cloud-Gaming 35:51 euph hat eine spezielle Frage zu Premium und Doppel-EXP

hat eine spezielle Frage zu Premium und Doppel-EXP 36:29 paschalis möchte wissen, welche Premium-Laufzeit wir bevorzugen

möchte wissen, welche Premium-Laufzeit wir bevorzugen 37:25 Noodles wünscht sich die SdK-Offensive zurück

wünscht sich die SdK-Offensive zurück 38:10 Crizzo fragt, was den Reiz an Spielefortsetzungen ausmacht

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!