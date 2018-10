Fallout 76 erscheint in Deutschland unzensiert

PC XOne PS4

Das kommende Open-World-Online-Survival-Spiel Fallout 76 wird hierzulande unzensiert und somit unverändert erscheinen. Dies gab der verantwortliche Entwickler und Publisher Bethesda jüngst über den deutschen Twitter-Account bekannt. Wie es in diesem heißt, hat die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) dem Spiel eine „Ab 18 Jahren“-Freigabe erteilt.

Damit bekommt der Titel die gleiche Behandlung wie schon Fallout 4 (Testnote. 9.5). Das 2008 erschienene Fallout 3 bleibt somit der einzige von Bethesda entwickelte Teil der Serie, der beim Release in Deutschland in einer gewaltgeminderten Version erschien. Die Internationale Fassung landete hierzulande seinerzeit auf dem Index und wurde erst am 26. Februar 2016 von der Liste indizierter Titel gestrichen. Seitdem wird auch der dritte Teil unzensiert angeboten. Fallout 76 wird ab dem 14. November 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.