Vader Immortal: A Star Wars VR Series angekündigt (VR-Trilogie)

PC andere

Während der Oculus Connect 5 hat ILMxLAB für 2019 eine dreiteilige VR-Serie aus dem Star-Wars-Universum angekündigt. Die Serie soll auf dem Lavaplaneten Mustafar spielen und zeitlich zwischen den Filmepisoden 3 und 4 angesiedelt sein.

Der Spieler dringt in Vaders Festung ein, die zuerst in Rogue One: A Star Wars Story zu sehen war. Sie liegt in der feurigen Ödnis, die der Sith-Lord als seine Heimat bezeichnet. Wie die Macher von ILMxLAB verrieten, sei die Serie von Anfang an speziell für VR konzipiert worden und soll es dem Spieler nicht nur ermöglichen, zu Darth Vaders Festung zu reisen, sondern auch sein Lichtschwert dort zu schwingen. Ob ihr in der Serie auch Vader selbst spielt, ist unwahrscheinlich. Es wurde nur in Aussicht gestellt, Darth Vader „direkt hinter einem zu hören“ und ihm dann „von Angesicht zu Angesicht zu begegnen“.

Derzeit ist das Spiel (oder vielleicht auch nur „VR-Erfahrung“) exklusiv für die neue Oculus Quest angekündigt. Ob es sich hierbei um eine Zeitexklusivität handelt, ist nicht bekannt.