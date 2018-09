Matter: Bungie sichert sich erneut den Namen - Neues Projekt?

Bungie hat kürzlich erneut den Markenschutz für den Namen Matter beantragt. Dieser wurde bereits im Jahre 2012 von Microsoft für ein Videospiel gesichert, 2013 jedoch wieder aufgegeben. Das Projekt ist möglicherweise das Ergebnis der Partnerschaft zwischen Bungie und dem chinesischen Publisher NetEase, der im Juni dieses Jahres für rund 100 Millionen US-Dollar eine Minderheitsbeteiligung am Studio hinter der Destiny-Serie erwarb.

Damals sagte Bungie, dass man sich zu einem Unternehmen entwickeln möchte, das „mehrere Welten gleichzeitig betreibt“, womit neben Destiny auch zukünftige Spielwelten gemeint waren. Gleichzeitig schrieb Kotakus Redakteur Jason Schreier, dass Bungie bereits „seit einer ganzen Weile“ am neuen Projekt arbeite. Das erste Logo von „Matter“ ist ziemlich bunt und will nicht so recht in das Destiny-Universum passen, was die Vermutung über ein neues Projekt bestärkt. Vielleicht werden wir nächstes Jahr auf der E3 etwas davon zu sehen bekommen.