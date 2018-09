Shenmue 1 & 2: Sega zieht eine Switch-Umsetzung in Betracht

PC XOne PS4

Sega wird möglicherweise die im vergangenen Monat für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlichte HD-Collection von Shenmue 1 & 2 in naher Zukunft auch für die Nintendo Switch auf den Markt bringen. Dies haben Planning Director Eigo Kasahara und Localization Producer Hiroji Noguchi in einem Interview mit den japanischen Kollegen von 4Gamer verraten.

Grund für die Überlegungen ist offenbar das Ergebnis einer Umfrage, bei der es darum ging, die beliebtesten Kandidaten für die Sega-Ages-Reihe zu bestimmen. Dabei landete Shenmue 1 & 2 auf dem zweiten Platz, gleich hinter Jet Set Radio. Laut Noguchi fühle man sich bei Sega sehr geschmeichelt über den Support, den die Serie seitens der Community erhält: „Die Fans haben ihre Zuneigung für Shenmue klar demonstriert und dafür bin ich sehr dankbar. Persönlich denke ich, dass es großartig wäre, wenn man die Titel auch auf der Switch überall spielen könnte.“

Kasahara versicherte derweil, dass die Umsetzung nach den Rückmeldungen der Spieler von Sega definitiv in Betracht gezogen wird: „Ob wir das am Ende wirklich machen können werden oder nicht, die Meinungen der Fans werden auf jeden Fall berücksichtigt. Bis zur Entscheidung könnte es noch etwas dauern, aber es ist zweifellos etwas, was wir in Erwägung ziehen.