Another Sight: Kostenloses Prequel "Hodge's Journey" auf Steam veröffentlicht

Zum bereits im September veröffentlichten Story-Adventure-Plattformer-Mix Another Sight (zur Preview+ mit Video) haben die Lunar Great Wall Studios am gestrigen Mittwoch das kostenlose Prequel Another Sight - Hodge's Journey für den PC auf Steam veröffentlicht.

Während ihr im Vorgänger die zwei Hauptcharaktere in einer Mischung aus Story-Adventure und 2D-Plattformer durch den Untergrund des viktorianischen Londons gesteuert habt, tigert ihr in klassischer Plattformer-Manier nun als Kater Hodge durch das Prequel. Das Spiel soll euch in das Universum von Another Sight einführen und zeichnet nach, was Hodge vor dem Zusammentreffen mit Kit, einem blinden Mädchen, erlebte. Ob der Titel fix durchgespielt ist oder euch eine längere Zeit beschäftigen wird und ob er auch noch für weitere Systeme erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt.