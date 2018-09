Minecraft - Dungeons: Diablo-ähnliches Action-RPG angekündigt

PC

Mit Minecraft - Dungeons haben das schwedische Studio Mojang und der Publisher Microsoft im Rahmen der Minecon Earth 2018 ein neues Action-RPG / Adventure im Diablo-Stil für 2019 angekündigt. Bestätigt wurde der Titel bisher nur für den PC, was offenbar in der Größe des Entwicklerteams begründet liegt. So soll es sich bei dem Titel um ein Leidenschaftsprojekt einer kleinen internen Gruppe von Liebhabern klassischer Dungeon-Crawler bei Mojang handeln. Eine spätere Umsetzung für andere Plattformen wird aber nicht ausgeschlossen.

In Minecraft - Dungeons erkundet ihr im typischen Diablo-Stil aus der isometrischen Perspektive gefährliche Verliese, Sümpfe, Schluchten und Minenschächte und stellt euch allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielern verschiedenen Kreaturen der Unterwelt. Der Fokus liegt dabei genretypisch auf der Itemhatz. Ihr sammelt Waffen und Rüstungen, um stärkere Feinde besiegen zu können, die euch noch bessere Ausrüstungsgegenstände bescheren. Das ultimative Ziel ist es, den Oberbösewicht niederzustrecken, der auf den Namen Arch-Illager hört.

„Wenn ich an Minecraft denke, dann denke ich an ein Multiversum“, so Jens Bergensten, der Lead Developer gegenüber IGN.com. „Dungeons ist im Grunde eine Minecraft-Welt mit besonderen Arealen, die man besuchen, sowie besonderen Aufgaben und Monstern, die man erledigen kann. Und natürlich wird der Titel auch mit prozeduralen Elementen aufwarten.“

Von der Bedrock Engine haben sich die Macher für das neue Projekt verabschiedet und setzen nun auf die Power von Epics Unreal Engine 4, was Dungeons laut Bergstein zum bisher schönsten Minecraft-Spiel macht. Einen ersten Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: