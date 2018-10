PC XOne PS4

Tomb Raider (2013) 28% Rise of the Tomb Raider (2015) 17% Tomb Raider 2 (1997) 16% Tomb Raider (1996) 11% Kein Interesse an der Reihe/ mochte sie alle nicht. 8% Shadow of the Tomb Raider (2018) 7% Tomb Raider Anniversary (2007) 5% Tomb Raider Legend (2006) 4% Tomb Raider Underworld (2008) 2% Tomb Raider 3 (1998) 2% Tomb Raider - The Last Revelation (1999) 1% The Angel of Darkness (2003) 0% Tomb Raider Chronicles (2000) 0%

News-Update (Ergebnis):Der mit Abstand größte Teil der Umfrageteilnehmer (28 Prozent) favorisieren das 2013-Reboot von Tomb Raider (im Test: Note 9.0 ), aber auch der zunächst nur für Xbox One veröffentlichte Nachfolger Rise of the Tomb Raider (im Test: Note 9.0 ) findet mit 17 Prozent der Stimmen noch sehr großen Zuspruch. Dicht gefolgt werden die beiden vergleichsweise jungen Serienteile von Tomb Raider 2 aus dem Jahr 1997 (17 Prozent). Das Seriendebüt aus dem Jahr 1996 und der neueste Teil Shadow of the Tomb Raider (im Test: Note 9.0 ) komplettieren mit 11 beziehungsweise 7 Prozent der Stimmen die Top-5. Das gesamte Umfrageergebnis seht ihr weiter unten.Ursprüngliche News:Seit über 20 Jahren ist sie ein oft und meist auch gerne gesehener Gast im Spielezimmer der Games-Enthusiasten. Lara Croft, die taffe Archäologin aus der-Serie, schaffte es bei vielen Spielern in Jugendjahren aber auch als Poster ins Schlafzimmer, zu Gastauftritten in Musikvideos und mit nunmehr drei Kinofilmen auch mehrfach auf die große Leinwand. Mit Shadow of the Tomb Raider (im Test: Note 9.0 ) veröffentlichte Publisher Square Enix im September den neuesten Teil der langjährigen Spielereihe für PC und Konsole. Wie GamersGlobal und Haupttesterzu Laras jüngstem Abenteuer stehen, habt ihr im großen Testbericht oder auch in der Stunde der Kritiker mit Heinrich und Jörg erfahren.Doch welcher der bisherigen Serienteile ist eigentlich euer persönlicher Favorit? Hängt euer Herz auch heute noch am meisten am ersten Teil aus dem Jahr 1996? Ist es vielleicht, das ziemlich genau zehn Jahr später erschien, der große Reboot aus dem Jahr 2013 oder vielleicht sogar der neueste Teil der Reihe? Lasst uns in unserer aktuellen Sonntagsfrage wissen, welcher euer bislang liebster Serienteil ist. Erläutert uns in den Kommentaren unter dieser News gerne, weshalb ihr dieses oder jenes Tomb Raider bevorzugt und fühlt euch frei, eure Meinung mit der Redaktion und anderen Usern zu diskutieren. Die Serienableger für Handhelds, mobile Plattformen oder Titel wieklammern wir bei dieser Umfrage explizit aus, da sie nicht Teil der Kernreihe sind.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.