The Bard's Tale 4: Zweiter Patch veröffentlicht // Erscheint auf GOG später

PC XOne PS4 Linux MacOS

The Bard's Tale 4 - Barrows Deep ab 34,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Bard's Tale 4 - Barrows Deep ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie in der vergangenen Woche angekündigt, hat inXile am gestrigen Freitag den zweiten Patch zum Dungeon-Crawler The Bard's Tale 4 - Barrows Deep (zum Angespielt-Artikel) veröffentlicht. Dieser beinhaltet, neben Optimierungen in den Qualitätseinstellungen des Spiels, erneut Verbesserungen bei den Ladezeiten sowie dem Widescreen-Support und behebt außerdem viele kleinere Fehler für bestimmte Spielsituationen sowie Absturzursachen. Die komplette Liste der behobenen Bugs könnt ihr der Auflistung auf Steam entnehmen.

Der Patch steht euch ab sofort auf fast sämtlichen Plattformen zur Verfügung, nur wenn ihr das Spiel auf GOG gekauft habt müsst ihr euch, wie schon beim ersten Update, ein wenig gedulden. Das hat den folgenden Grund: Laut einem Thread im GOG-Forum zur The Bard's Tale-Serie, haben Entwickler auf zwei unterschiedlichen Wegen die Möglichkeit, ihre Patches den Spielern zur Verfügung zu stellen. In Variante 1 wird das Update mittels eines Scripts im Entwickler-Portal hochgeladen und den Käufern des Spiels direkt zum Download angeboten. Bei Variante 2 wird der Patch auf den FTP-Server von GOG geladen und im Anschluss noch durch die Qualitätssicherung des Online-Anbieters geprüft. Da sich inXile laut einer entsprechenden Nachfrage auf Twitter für die zweite Variante entschieden hat und das QS-Team am Wochenende nicht arbeitet, wird das Update GOG-Kunden wohl erst am Montagnachmittag erreichen.

Der ebenfalls angekündigte, aber bisher noch mit keinem Datum zur Veröffentlichung versehene, dritte Patch, soll nach Angaben von inXile in etwa zehn Tagen erscheinen. Die Fassungen für Linux und MacOS sowie Playstation 4 und Xbox One sollen ebenfalls noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, doch auch hierfür wurde noch kein konkretes Datum kommuniziert.