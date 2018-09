Retrokompott Folge 75: Crossover Radio Paralax Teil 1

Patrick Becher und Oliver Lindau waren zu Gast beim Webradio Radio Paralax und haben in größerer Runde unter anderem mit Chris Hülsbeck und Manuel Sehrbrock über die unterschiedlichsten Themen geplaudert. Dass es unter diesen Voraussetzungen auch viel um Musik ging, dürfte klar sein. Das Quiz dieser Ausgabe bestreitet Armin Hierstetter vom Retroplace. Das Interview dieser Ausgabe führte Patrick mit Matthew Cannon, der unter anderem die Musik zu Robocop geschrieben hat.

00:02:53 Heute sind mit dabei

00:03:05 Retro Warm Up: Auf in eine neue Runde

00:22:37 Retro Facts: Crossover Radio Paralax Folge 1

02:07:06 Retro Mysteries: Armin Hierstetter von Retroplace

02:45:54 Retro Talk: Interview Matthew Cannon

Matthew Cannon 03:43:05 Retro Play - Das Resume: Shadow of the Beast C64

C64 03:54:30 Retro Play - Was sollen wir spielen? Yoomp Atari XL

Atari XL 03:57:15 Retro Talk: Wolfgang auf der Doreco

auf der Doreco 04:03:33 Retro Talk: RSN8887 über Colorado , Starblade und Metal Mutant

, und 04:18:32 Retro Talk: Boris über den Oric 1

über den Oric 1 04:24:36 Retro Stories 03: Digitales Neuland

04:57:43 Retro Today: Retro Gegenwart

05:35:19 Retro Mail: Eure Stimme im Retrokompott

05:40:06 Retro Credits: Kurz vor Schluss

05:47:56 Abspann

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 12. Oktober 2018 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr live dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet am 5. Oktober per Teamspeak statt.