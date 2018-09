Humble hat in seinem Store den „Presented by Humble Bundle“-Sale gestartet, bei dem ausgewählte Titel teilweise bis zu 80 Prozent im Preis gesenkt wurden. Unter anderem sind dort Titel, wie A Hat in Time, Qube 2 (Testnote: 8.0) und Seven - The Days Long Gone (Testnote: 7.5) günstiger zu haben. Die Angebote gelten bis 1. Oktober 2018. Hier alle Rabatte im Überblick: