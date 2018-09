Devil May Cry 5: Über 20 Minuten Dante-Gameplay im Video

PC XOne PS4

Capcom hat im Rahmen eines kürzlich ausgestrahlten Livestreams reichlich Gameplay zu Devil May Cry 5 (im TGS-Anspielbericht) präsentiert. Inzwischen ist der Zusammenschnitt als Video auf YouTube gelandet und zeigt mehr als 20 Minuten mit dem zentralen Hauptcharakter Dante in Aktion. Dabei bekommt ihr verschiedene Kreaturen, Waffen und Combo-Angriffe zu sehen.

Die Zwischensequenzen, in denen die Geschichte des Spiels vorangetrieben wird, wurden in diesem kommentierten Video aus Spoiler-Gründen übersprungen. Ihr könnt euch das unten eingebundene Material also gefahrlos anschauen. Devil May Cry 5 wird ab dem 8. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.