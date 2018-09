Darkest Dungeon: The Color of Madness: Termin für XOne, iOS und Switch

PC Switch PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Für Windows, Mac und Linux ist The Color of Madness, die inzwischen dritte Erweiterung zum Dungeon Crawler Darkest Dungeon (Testnote: 8.0), bereits seit Juni dieses Jahres erhältlich. Nun hat der Entwickler Red Hook Studios auch einen Termin für die Xbox One, iOS und Nintendo Switch bekannt gegeben. Demnach wird das an H. P. Lovecrafts The Colour Out of Space angelehnte Add-on ab dem 11. Oktober für die drei Plattformen erhältlich sein.

Die Veröffentlichung wird von einem großen Balance-Update und dem Release des kostenlosen DLCs The Musketeer begleitet, der die Musketier-Heldenklasse ins Spiel bringt. Beide Inhalte sind bereits für den PC verfügbar und werden für Xbox One, iOS und Switch nachgereicht.

Wie die Macher auf der offiziellen Homepage zudem verkündeten, wird die bereits erhältliche „Digital Ancestral Edition“ für alle Konsolen am Release-Tag der Erweiterung um alle neuen Inhalte erweitert. Wer die Ancestral Edition also vor dem 11. Oktober digital erwirbt, wird The Color of Madness separat für 4,99 Euro kaufen müssen. Wer nach dem 11. Oktober zugreift, bekommt die dritte Erweiterung umsonst. Zusätzlich werden alle Käufer der physischen Ancestral Edition auf der Nintendo Switch alle neuen Inhalte kostenlos als Update erhalten. Für PS4 und die PS-Vita wird The Color of Madness ebenfalls in Kürze nachgereicht. Derzeit warten die Entwickler noch den Zertifizierungsprozess von Sony ab. Ein Termin soll bald folgen.