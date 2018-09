Sony: Dieses Jahr keine Playstation Experience geplant

Das Playstation-Experience-Event (PSX), das Sony in den vergangenen vier Jahren jährlich im Dezember veranstaltete, wird in diesem Jahr ausfallen. Dies gab Shawn Layden, der Vorsitzende der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, im Zuge eines kürzlich veranstalteten Playstation Blogcasts bekannt. Auf das Thema angesprochen, sagte Layden:

Ich weiß, dass einige Leute enttäuscht sein werden es zu hören, aber wir haben uns dazu entschieden, keine Playstation Experience in diesem Jahr zu veranstalten. Der Grund dahinter ist: wir haben zwar viele Fortschritte bei der Entwicklung unserer Spiele gemacht. So wurde vor kurzem Spider-Man veröffentlicht und wir haben Titel wie Dreams und Days Gone für 2019, aber wir würden einfach nicht genug Material haben, um die Leute dieses Jahr irgendwo in Nordamerika zusammenzubringen und wir wollen keine hohen Erwartungen schüren und dann nicht in der Lage sein, diese zu erfüllen. Es war eine schwere Entscheidung, doch wir haben uns dazu entschlossen, das Event diesmal auszusetzen.

Den kompletten, rund einstündigen Blogcast könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben anhören. Die Frage zur Playstation Experience 2018 wird etwa ab Minute 10:15 gestellt. Neben Layden sind noch Director of Social Media Sid Shuman, Social Media Manager Justin Massongill und Social Media Specialist Kristen Titus von Sony Interactive Entertainment America zu hören und es werden noch weitere Themen, darunter Cross-Platform-Play in Fortnite, Assassin’s Creed Odyssey (Preview) und Fist of the North Star besprochen.