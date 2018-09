Assassin’s Creed Odyssey: Limitierte Sammlerstücke im Store vorbestellbar

PC XOne PS4

Ubisoft hat passend zur anstehenden Veröffentlichung von Assassin's Creed Odyssey (Preview) neue Sammlerstücke basierend auf dem Spiel für seinen Online-Store angekündigt. Dabei handelt es sich zum einen um eine 68 cm große, auf 1900 Stück weltweit limitierte und 750 Euro teure Alexios-Figur. Die aus Kunstharz gefertigte Statue wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert und zeigt den Helden in seinem „Held von Sparta“-Outfit aus dem Spiel.

Darüber hinaus bringt der französische Publisher zwei 30 cm große Figuren von Alexios und Kassandra für den kleinen Geldbeutel in den Handel. Alexios wird in seiner kompletten Montur und mit dem spartanischen Schwert, sowie dem sagenumwobenen abgebrochenen Speer von Leonidas abgebildet, während Kassandra auf einer antiken, griechischen Säule hockt und neben einer Kopis ebenfalls Leonidas Speer schwingt. Beide Figuren werden jeweils zum Preis von 59,99 Euro angeboten. Alle drei Figuren können ab sofort in Ubisofts Store vorbestellt werden. Assassin’s Creed Odyssey wird ab dem 5. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.