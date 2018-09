Game Awards 2018: Plant Nintendo die Vorstellung von Metroid Prime 4?

Switch

Seit Nintendo im Rahmen der E3 2017 mit einem kurzen Teaser die Entwicklung von Metroid Prime 4 für die Nintendo Switch bestätigte, warten die Fans der Serie auf konkreten Details zu dem Titel. Diese könnte Nintendo noch Ende des Jahres, im Zuge der geplanten Game Awards verraten. So zumindest deuten die Anhänger von Samus Aran die Zeichen auf Twitter.

Grund für die Aufregung in der Community ist ein Tweet von Geoff Keighley, dem Producer und Moderator der Game-Awards-Show. Dieser hat auf seinem Account ein Bild veröffentlicht, auf dem er gemeinsam mit dem im amerikanischen Fernsehen bekannten österreichischen Starkoch Wolfgang Puck und Reginald Fils-Aime, dem Präsidenten von Nintendo of America, posiert. Letzterer trägt dabei ein T-Shirt mit dem Metroid Prime-Logo. Der Tweet ist mit den Worten „Wir sehen uns im Dezember“ versehen. Die Community spekuliert, dass „Reggie“ das T-Shirt nicht ohne Grund trägt und rechnet mit einer Vorstellung des Titels. Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Die Game Awards 2018 finden am 6. Dezember in Los Angeles statt.