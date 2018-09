Metal Max Xeno ab sofort für die Playstation 4 verfügbar

PS4

NIS America hat am Freitag bekanntgegeben, dass ihr ab sofort das JRPG Metal Max Xeno auf der Playstation 4 erwerben könnt.

In dem Rollenspiel steht die Menschheit kurz vor der Auslöschung. Ein hoch entwickelter Computer hatte ein halbes Jahrhundert zuvor erste Anzeichen von Empfindungen gezeigt und im Anschluss fast die gesamte Menschheit vernichtet. Dabei wurde Tokio dem Erdboden gleichgemacht. Ihr sollt nun in die Rolle von Talis schlüpfen und Verbündete finden, um den Kampf gegen die von der KI gesteuerten Maschinen erfolgreich zu bestreiten. Dafür steht euch ein Panzer zur Verfügung, den ihr mit gefundenen Teilen weiter aufrüsten und gestalten könnt. Zusätzlich müsst ihr im Kampf gegen Mutanten bestehen und gegnerische Streitkräfte zurückdrängen, damit die Menschheit wieder die Oberhand gewinnt. Schaut euch dazu auch den neuesten Trailer an, den wir nachfolgend eingebettet haben.