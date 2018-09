Sinner - Sacrifice for Redemption: Termin für Konsolen bekannt

PC Switch XOne PS4

Der Entwickler Dark Star Game Studios hat sein kommendes Action-Rollenspiel Sinner - Sacrifice for Redemption (im gamescom-2017-Bericht) mit einem konkreten Veröffentlichungstermin bedacht. Der spielerisch an die Souls-Spiele von From Software anlehnende Titel sollte ursprünglich bereits im April dieses Jahres auf den Markt kommen, wurde allerdings dann auf das dritte Quartal 2018 verschoben. Wie die Macher nun bekannt gaben, wird das Spiel nächsten Monat, am 18. Oktober 2018, veröffentlicht.

Der Termin gilt allerdings nur für die Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch. Die PC-Version des Spiels soll aber ebenfalls noch diesen Herbst (und somit spätestens bis zum 21. Dezember) erschienen. Passend zur Bekanntgabe des Release-Datums für die Konsolen wurde auf YouTube auch ein neuer Trailer online gestellt, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.