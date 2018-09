Fighting EX Layer: PC-Umsetzung mit einem Teaser bestätigt

PC PS4

Das Prügelspiel Fighting EX Layer wird demnächst auch für den PC erscheinen. Dies hat der Entwickler und Publisher Arika kürzlich mit einem Teaser offiziell bestätigt. Der Titel wurde im Juni dieses Jahres bereits für die PS4 veröffentlicht. Die geplante Steam-Version des Spiels wird, wie der kurze Clip verrät, mit grafischen Verbesserungen aufwarten und unter anderem eine native 4K-Auflösung (Ultra-HD) bieten. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Bei Fighting EX Layer handelt es sich um einen geistigen Nachfolger von Street Fighter EX, der bekannterweise ebenfalls bei Arika entstand. Der Titel ist vor allem an die Hardcore-Fans des Prügelgenres gerichtet. Die Kämpfe finden in geschlossenen Arenen statt, die in Größe und Breite variieren. Das Spiel startete auf der PS4 mit 13 Kämpfern und wurde mit der Zeit durch DLCs um fünf weitere Charaktere aus Spielserien, wie Fatal Fury und The King of Fighters ergänzt. Ob die PC-Fassung gleich zum Release alle bisher erschienenen Kämpfer umfassen wird, bleibt abzuwarten. Der Release soll laut dem Teaser irgendwann 2018 oder 2019 erfolgen.