Fallout 76: Betaphase startet am 23. Oktober, Intro veröffentlicht

Bethesda hat soeben den Starttermin der Betaphase für Fallout 76 bekanntgegeben. Demnach werdet ihr euch erstmals ab dem 23. Oktober in das Ödland von West Virginia begeben können – allerdings nur, wenn ihr das Spiel für die Xbox One vorbestellt habt. Vorbesteller auf dem PC und der PS4 werden genau eine Woche später, also am 30. Oktober, einsteigen können. Wie lange die Beta laufen wird, wurde noch nicht verraten. All zu lange dauert es danach aber eh nicht mehr bis zur offiziellen Veröffentlichung: Bereits am 14. November geht Fallout 76 dann offiziell an den Start.

Darüber hinaus hat der Hersteller nun auch das Ingame-Intro zu Fallout 76 veröffentlicht. Ihr könnt es euch gleich unter dieser News anschauen.