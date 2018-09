Steam-Midweek-Madness: Dirt-Franchise-Angebote, Versus-Evil-Sale & mehr

Bei Steam gibt es aktuell im Zuge der wöchentlichen Midweek-Madness-Aktion Spiele aus dem Dirt-Franchise günstiger zu erwerben. Zudem wurden anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von Versus Evil diverse Titel des Publishers um teilweise bis zu 90 Prozent im Preis gesenkt, darunter Spiele, wie Pillars of Eternity 2 - Deadfire (Testnote: 8.5), Kyn und The Banner Saga 3. Weitere Rabatte gibt es auf Hob, Absolver, Ultimate Chicken Horse und Torchlight 2 (Testnote: 8.5). Als Angebot des Tages ist Shenzhen I/O für 30 Stunden rabattiert. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):