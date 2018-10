Darauf freut sich die Redaktion im... Oktober 2018

Nach der ersten großen Spielewelle im September scheint sich der gesamte Oktober vor allem um den nahenden Release von Red Dead Redemption 2 zu drehen. Doch worauf freuen sich die GG-Redakteure sonst?

[FILME/SERIEN] Obwohl es bereits gestartet ist, bin ich auf die neue Netflix-Serievon(kapriziöser Regisseur vonund dem nächsten Bond-Film) gespannt, zumal da mehrere Hollywood-Stars wie Emma Stone mitspielen. Und der neuesteht noch aus, obwohl die Kritiken nicht so mutmachend sind.[SPIELE/BRETTSPIELE] Dieser Monat ist langweilig, denn was könnte ich anderes als Wartespiel Nr. 1 bezeichnen als? Benjamins Preview hat mich zwar nicht mehr zusätzlich angefixt, aber in meiner hohen Erwartungshaltung bestätigt. Nennen möchte ich aber auch noch, doch das wird für mich eher ein Weihnachtstitel. Um aber auch kleine Nischengenres nicht zu vergessen, weise ich noch auf das baldige Erscheinen vonhin, das ich hoffentlich getestet bekomme. Und in das Links-rechts-wegschieb-Spielchenschaue ich bestimmt auch mal rein.[SONSTIGES] Daskonnte ich auf einen einzigen Besuch reduzieren für mich dieses Jahr, und der ist mit der Familie. Ansonsten werden meine Wochenenden und Abenden im Oktober mit dem Vorschnitt und der Vertonung dergut gefüllt sein. Das klingt nach Selbstausbeutung, aber ich habe da überwiegend auch viel Spaß dran![FILME/SERIEN] Ins Kino locken wird mich definitiv. Auch wenn ich befürchte, dass mir die Trailer mal wieder zu viel gezeigt haben, versprechen sie doch einen packenden und stark inszenierten Film. Auf Serienseite läuft bei mir aktuell, hauptsächlich aufgrund eines Running Gags im Freundeskreis. Allerdings muss ich sagen, dass mir der asoziale Agent bereits die eine oder andere spaßige Stunde beschert hat. Danger Zone![SPIELE/BRETTSPIELE] Den Oktober werde ich zunächst nutzen, umzu spielen. Aber natürlich steht da noch ein riesiger Elefant im Raum, den auch ich nicht unbeachtet lasse. Die Rede ist natürlich von, für das ich bereits mit einigen Kumpeln die Vereinbarung geschlossen habe, dass wir nicht weniger als die härteste Gang in der gesamten Onlinewelt werden. Nehmt euch also in Acht![SONSTIGES] Konzerttechnisch fliegt so langsam wieder richtig die Kuh. Die heißen Monate sind vorbei und die Bands erwachen aus ihrem Sommerschlaf, als besonderes Highlight steht für mich im Oktoberan, als Vorband spielen die Münchner Hardcore-Legenden. Das verspricht fantastisch zu werden! Ansonsten werde ich wohl immer mal wieder in der Boulderhalle vorbei schauen, der erste Besuch hat richtig Spaß gemacht und es scheint ein gutes Winterhobby zu sein.[FILME/SERIEN] Ich hatte es nach den ersten drei Episoden der ersten Staffel tatsächlich nicht geschafft,weiterzuschauen – vornehmlich, weil's mir einfach zu blöd war. Aber da im Oktober bereits die dritte Staffel startet, werde ich der Serie vielleicht doch noch mal eine Chance geben. Genügend anderen, noch ungeschauten Kram habe ich notfalls immer noch vor mir. Mitwerde ich im Oktober durch sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es danach im Wechsel mit meiner anderen "Einschlafserie"noch mal von vorne beginnen werde.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich würde jetzt ziemlichen Käse erzählten, wenn ich behaupten würde, dass ich mich auf irgendein anderes Spiel im Oktober mehr freuen würde, als auf. Spätestens nach meinen eigenen Spieleindrücken bei Rockstar Games juckt es mir schwer in den Fingern, endlich das ganze Spiel erleben zu können. Ein wenig Skepsis ist trotzdem noch da, aber so kennt man mich halt. Nicht viel weniger bin ich allerdings aufgespannt. Während mich das Projekt vom zu Bigben abgewanderten-Entwickler Frogwares auf der gamescom nicht übermäßig angesprochen hat, erhoffe ich mir von Cyanides Folgeprojekt bei Focus Home Interactive einiges.[FILME/SERIEN] Normalerweise zähle ich an dieser Stelle nur Serien auf. Im Oktober freue ich mich aber vor allem auf einen Film:. Der erste Halloween aus dem Jahr 1978 mit der "Scream Queen" Jamie Lee Curtis ist einer meiner absoluten Favoriten des Horrorfilm-Genres, da komme ich um die Fortsetzung einfach nicht herum![SPIELE/BRETTSPIELE]und (zumindest eine zweistellige Stundenzahl) mithabe ich schon im September erlebt,verspätet sich um einen Monat. Ein Glück, dass da noch dieses Open-World-Spiel von Rockstar Games erscheinen soll... Der ganz große Hype will sich bei mir zwar noch nicht einstellen, aber es sind ja auch noch ein paar Wochen Zeit bis zum Release. Und das, was Benjamin nach dem Anspielen zu erzählen hatte, klang wirklich lecker.[SONSTIGES] Oktoberfest und Fußball. Für viele eine Albtraumvorstellung, für mich aber der Tagesplan am nächsten Samstag. Die Wiesn geht ins letzte Wochenende, und am Samstagabend spielt meine Borussia gegen die Bayern. Und vielleicht stehen wir danach ja mal wieder vor den Münchnern. Ein bisschen Träumen darf ja wohl noch erlaubt sein.[FILME/SERIEN] Die Vorfreude ist schon seit langer Zeit gewaltig: Nicht nur nach mehrjähriger Pause zwischen Staffel 8 und 9, auch nach mehrmonatiger Wartezeit zwischen der US-Ausstrahlung und der in Deutschland läuft nun bei Sky endlich wieder(oder wie es in Deutschland heißt Lass es, Larry)! Endlich ist wieder Zeit, sich gewaltig fremdzuschämen über und mit Larry David, der von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt. Die andere Serie, die mich doch sehr interessiert, ist, die jetzt, anders als, das noch bei RTL völlig fehl am Platz war, bei Amazon ausgestrahlt wird.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich nenne wie die Kollegen hier vermutlich auch alle zuvorderst. Aber es erscheinen auch ein paar interessante kleinere Games, die mich sehr interessieren:, das in einem jüdischen Getto in Polen während des Zweiten Weltkriegs spielt, sowie das politische Adventure. Und dann bin ich gespannt, ob auch noch das Adventureerscheint, das schon lange für den 4. Oktober angekündigt war, jetzt aber plötzlich kein Release-Datum mehr hat.[SONSTIGES] Radiohead-Frontmannbringt am 26. Oktober sein neues Soloalbumaus. Wird bestimmt ein ordentlicher Mindfuck. Vielleicht höre ich auch mal invonrein, der ja bekanntlich deutlich mehr kann als Sonnendeck.[FILME/SERIEN] Der Oktober ist der klassische Monat, um einen schönen Horror-Film auf der Leinwand zu genießen. Dieses Jahr will mich jedoch nichts aus dem Programm anspringen. Immerhinwirkt wie ein kompetenter Suspense-Thriller. Ein Übersetzer erhält den Auftrag, den Roman eines toten Autors wie in dessen Abschiedsbrief verlangt zu übertragen. Bei der Übersetzung des Textes stößt er auf einen vermeintlichen Code, der mit seiner vor drei Jahren verschwundenen Frau zu tun hat. Mir gefällt bei Filmen dieser Art die Ungewissheit, ob nun der Protagonist oder die Welt um ihn herum verrückt ist.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich habe einfach keinen rechten Spaß mit den offenen Welten von Rockstar Games, daher machtbei mir keine Pferde scheu. Ende Oktober hat dafür das lange Warten aufein Ende. Bald schon durchkämme ich als Detektiv Pierce mit der Laterne in der Hand Blackwater Island, spüre in der Mischung aus Adventure und Rollenspiel namenlosen Schrecken nach und werde gepflegt wahnsinnig.[SONSTIGES] Der dritte Band der-Romane von Peter Newman erscheint in deutscher Sprache und mahnt mich, dass ich die Reihe schon seit einiger Zeit anfangen wollte. Die Prämisse ist noch gar nicht so ungewöhnlich: In einer von Dämonen bedrohten postapokalyptischen Welt soll ein einsamer Wanderer ein mächtiges Schwert abliefern. Die Waffe ist natürlich das Zünglein an der Waage im Kampf gegen die Höllenbrut. Das Interessante: Die Geschichte begann als Fingerübung für eine Erzählung mit lauter Figuren, die nicht sprechen können und deren Gedanken dem Leser verborgen bleiben. Deshalb sind die „Helden“ der stumme Vagant, ein Baby und eine Ziege.