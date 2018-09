Dirt Rally 2.0 erscheint im Februar 2019

PC XOne PS4

Nachdem die Dirt-Reihe immer weiter Richtung Arcade abdriftete, widmete sich das 2015 erschienene Dirt Rally wieder zunehmend den Simulationsaspekten. Das kam bei vielen Fans gut an – ein Nachfolger war also nur eine Frage der Zeit. Dieser wurde nun gestern angekündigt. Dirt Rally 2.0 erscheint am 26. Februar 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und Windows.

Dirt Rally 2.0 wird Strecken an sechs unterschiedlichen, über die ganze Welt verstreuten Rally-Schauplätzen enthalten. Durch die offizielle Partnerschaft mit der FIA World Rallycross Championship werdet ihr zudem auf die offiziellen Fahrzeuge sowie acht WorldRX-Kurse Zugriff haben. Ross Gowing, Chief Games Designer bei Codemasters, ergänzt:

Neben einer Gruppe von echten Rally-Fahrern, haben auch ausgewählte Community-Mitglieder mit uns zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir ihren hohen Anforderungen gerecht werden können. Wir haben überhaupt keine Skrupel, ein herausforderndes Spiel zu bauen.

Weitere Einblicke in das Spiel erhaltet ihr mit dem folgenden Ankündigungstrailer.