Jetzt doch: Sony erlaubt Crossplay – Betaphase mit Fortnite gestartet

Zuletzt war Sony immer wieder in die Kritik der Spieler geraten, weil sie sich beharrlich der Möglichkeit des Zusammenspiels mit anderen Konsolen-Plattformen verweigerten. Während es bei Fortnite, Rocket League und Minecraft seit einiger Zeit kein Problem mehr ist, als beispielsweise Xbox-Spieler mit Teilnehmern auf der Switch und dem PC gemeinsam einer Partie beizutreten, erlaubte Sony ähnliches auf der PS4 nur mit dem PC.

Doch nun kommt überraschend Bewegung in die Crossplay-Angelegenheit. Wie Sony gestern in einem Blog-Eintrag erklärte, habe man erkannt, dass auch PS4-Spieler daran interessiert seien und nun eine Lösung gefunden. In der Folge könnt ihr ab sofort zumindest schon mal in Fortnite von der Sony-Konsole aus euch mit Spielern auf Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows und Mac messen. Aktuell handelt es sich jedoch ausdrücklich noch um eine Beta-Phase.

Es ist zwar davon auszugehen, dass Fortnite nicht die goldene Ausnahme bleiben wird und später auch andere Entwickler die Freigabe für Crossplattform-Multiplayer auf der PS4 erhalten werden, bestätigt ist das allerdings noch nicht. Stattdessen bittet Sony die Spieler darum, noch ein wenig Geduld zu haben, bis man sich zu weiteren Details, darunter auch dem Zeitrahmen der Fortnite-Betaphase, äußere.