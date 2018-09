Steins;Gate Elite: Veröffentlichung am 19.2.19 für PS4 und Switch

PC Switch PS4 PSVita

Der japanische Videospiel-Entwickler Spike Chunsoft kündigt das Erscheinen von Steins;Gate Elite für den 19. Februar 2019 an. Die animierte Visual Novel erscheint für Playstation 4 und Nintendo Switch und kann von euch in den entsprechenden Shops erworben werden. Zusätzlich bekommt ihr als Käufer der PS4-Version Steins;Gate - Linear Bounded Phenogram, während ihr mit der Switch-Version das Bonusspiel Steins Gate 8-bit erhaltet.

Bei Steins;Gate Elite handelt es sich um das Remake von Steins;Gate, das 2009 erschienen ist. Mit animierten Szenen aus der gleichnamigen TV-Serie könnt ihr mit einer Gruppe von jungen Wissenschaftlern die Geschichte aus dem Spiel erleben. Als Wissenschaftler stehen euch einige ungewöhnliche Dinge zur Verfügung. Beispielsweise hilft euch eine mit E-Mails vollgepackte modifizierte Mikrowelle, Informationen in die Vergangenheit zu senden. Mit euren Experimenten brecht ihr die Grenzen der Zeit. Jedoch verliert ihr schnell die Kontrolle über das Projekt nachdem sich eine Verschwörung um die Organisation Sern offenbart. Die Gruppierung behauptet, aus einer dystopischen Zukunft zu stammen.

Weitere Einblicke gibt es für euch in dem angefügten PS4-Trailer.