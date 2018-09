Ubisoft: Neues Studio in Berlin-Charlottenburg feierlich eröffnet

Die im April 2017 angekündigte neue Dependance von Ubisoft in Berlin wurde am Dienstagabend feierlich eröffnet. Bisher war der französische Publisher und Entwickler in Deutschland nur mit den Blue Byte Studios in Düsseldorf und Mainz vertreten.

Zu der Einweihung erschienen namhafte Gäste wie Ubisoft-Gründer und CEO Yves Guillemot, Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär und der Berliner Wirtschafts-Staatssekretär Christian Rickers. Benedikt Grindel, Geschäftsführer der deutschen Niederlassungen, lobte in seiner Rede die Unterstützung der lokalen Partner, wie die Senatskanzlei und das Medienboard Berlin-Brandenburg, während Bär sich als "leidenschaftliche Teilzeit-Gamerin" zu erkennen gab, wie das Magazin Gameswirtschaft berichtet.

Der Fokus des neuen Standorts soll auf AAA-Produktionen liegen, als erstes Projekt wurde bereits Ende letzten Jahres das Far Cry-Franchise genannt. Dass sich an dieser Planung seitdem nichts geändert hat, unterstreichen die derzeitigen Stellenauschreibungen für den Standort. Zurzeit arbeiten dort etwa 60 Mitarbeiter, doch möchte Ubisoft die Anzahl im nächsten Jahr auf 150 erhöhen.