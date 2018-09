Pillars of Eternity 2: Neuer Story-DLC und Update 3.0 erschienen

PC Linux MacOS

Versus Evil und Obsidian Entertainment haben kürzlich die zweite von drei geplanten Story-Erweiterungen zum RPG Pillars of Eternity 2 - Deadfire (zum GG-Test, zur SDK) veröffentlicht. Diese trägt den Namen "Seeker, Slayer, Survivor" und führt euch auf die neue Insel Kazuwari, auf der ihr euch einer Feuerprüfung stellen müsst und eure Kampf-Fertigkeiten auf eine harte Probe gestellt werden. Der bereitgestellte Launch-Trailer, den ihr im Anschluss unter diesen Newszeilen vorfindet, vermittelt euch einen kleinen Ersteindruck vom neuen DLC. Weitere optische Impressionen liefert zudem unsere neue Screenshot-Galerie.

Zeitgleich ist auch das umfangreiche Update 3.0 für das im Mai veröffentlichte Oldschool-Rollenspiel erschienen. Mit diesem werden neben den üblichen Fehlerbehebungen auch neue Features implementiert, um die Wiederspielbarkeit des Titels zu erhöhen. So halten zum Beispiel neue Segnungen von Berath, Rangerfertigkeiten und Megaboss-Kämpfe Einzug in das Spiel. Detailliertere Infos hierüber erhaltet ihr in den ausführlichen Patch-Notes, diese findet ihr in englischer Sprache im Offiziellen Forum zum Spiel.

Pillars of Eternity 2: Seeker, Slayer, Survivor ist ab sofort sowohl einzeln für 9,99 Euro, oder als Bestandteil des mit 24,99 Euro bepreisten Season-Passes, auf Steam oder GOG.com erhältlich.