Castlevania - Symphony of the Night & Rondo of Blood angekündigt

PS4

Castlevania - Symphony of the Night ab 1.799,00 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem bereits vergangene Woche ein Eintrag in der Datenbank des koreanischen Rating-Boards eine HD-Umsetzung der beiden Metroidvania-Titel Castlevania - Symphony of the Night und Castlevania - Rondo of Blood für die PS4 andeutete, hat Konami diese nun auch offiziell angekündigt. Wie Asim Tanvir, Online & Social Media Manager von Konami Europe, über den offiziellen Playstation Blog bekannt gab, wird das Castlevania Requiem - Symphony of the Night & Rondo of Blood getaufte Bundle am 26. Oktober 2018 als Download erscheinen.

Beide Titel werden auf Sonys aktueller Konsole höher aufgelöste 2D-Hintergründe bieten und aktuelle Rendering-Funktionen, wie Glättung, sowie 4K/1080p-Auflösungen (via upscaling) nutzen. Zudem gibt es den vollen Trophäen-Support, wobei Tanvir in seinem Beitrag die Spieler warnt, dass die Platinum-Trophäe extrem schwer zu erspielen sein wird... Die beiden Spiele werden zudem die Vibrationsfunktion, die Analogsticks und den Lautsprecher des Dualshock-4-Controllers nutzen. Letzteres bedeutet, dass jedes Mal ein Ton erklingt, wenn ihr ein Item im Spiel aufhebt. Einen kleinen Teaser zu der Ankündigung gibt es ebenfalls zu bestaunen: