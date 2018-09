Gewinnt Life is Strange 2 für PC (GMG-Kollaboration)

PC XOne PS4

Unser Partner Green Man Gaming hat uns freundlicherweise einen Key für die komplette Staffel Life is Strange 2 zur Verfügung gestellt. Wir verlosen ihn unter euch!

Life is Strange 2 ab 39,75 € bei Amazon.de kaufen.

In Zusammenarbeit mit unserem Partnershop Green Man Gaming (GG-Partnerlink) können wir euch heute ein weiteres Gewinnspiel unterbreiten. Zur Verlosung steht ein PC-Key für die komplette erste Staffel von Life is Strange 2, von der am morgigen Donnerstag die erste Episode erscheinen wird. In der zweiten Ausgabe von Dontnods Episodenadventure müsst ihr als Geschwisterpaar aus Seattle fliehen und euer Heil in Mexiko suchen. Auch übernatürliche Fähigkeiten werden wieder eine Rolle spielen.

Ihr wollt mit den Diaz-Brüdern ein Abenteuer erleben? Dann schickt eine E-Mail an gewinnspiel[at]gamersglobal.de und verratet uns folgendes: Welcher Schriftzug ist auf den Screenshots auf der Produktseite bei Green Man Gaming von Life is Strange 2 auf dem Hoodie von Sean Diaz zu lesen? Als Betreff verwendet bitte "Life is Strange 2-Verlosung". Einsendeschluss für die Antwort ist Donnerstag, der 27.9.2018 um 12:00 Uhr. Wir ziehen dann unter allen abgegebenen korrekten Antworten einen Sieger. An dieser Stelle noch die Bitte: Nehmt davon Abstand, die Lösung in den Kommentaren unter diesem Beitrag zu posten.

Um tatsächlich im Lostopf zu landen, müsst ihr registrierter User bei GamersGlobal sein. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern. Damit wir die Gewinner-E-Mail dem richtigen Nutzer zuordnen können, schreibt bitte euren Usernamen, sowie einen Link zu eurem Profil mit in den Nachrichtentext.

Übrigens: Bei Green Man Gaming läuft bis morgen um 17 Uhr eine Aktion, bei der ihr die PC-Fassung von der kompletten ersten Staffel von Life is Strange 2 um insgesamt 28 Prozent billiger erwerben könnt. Zum einen ist der Titel gerade allgemein um 20 Prozent reduziert, zum anderen findet ihr in euren VIP-Bereich (den jeder registrierte User der Seite hat) einen Gutscheincode um weitere 10 Prozent.