Xbox One: Maus- und Tastaturunterstützung wird schrittweise ausgerollt

XOne

Wie Microsoft bekannt gibt, wird in Kürze die Maus-und-Tastatur-Unterstützung für die Xbox One freigeschaltet werden. In den kommenden Wochen werden die ersten Xbox Insider Zugriff auf die neue Eingabemethode haben. Als erster Titel, der die neue Peripherie unterstützt, wird Warframe genannt.

Laut Microsoft werden die meisten kabelgebundenen und kabellosen Geräte unterstützt, allerdings habe man eine Partnerschaft mit dem Hardwarehersteller Razer geschlossen, um den Spielern die bestmöglichen Eingabegeräte zur Verfügung stellen zu können. Was genau das Ergebnis der Zusammenarbeit ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Am 10. November wird jedoch eine Ausgabe von Inside Xbox erscheinen, in der man konkrete Details veröffentlichen wolle.

Welche Spiele in Zukunft noch Maus-und-Tastatur-Unterstützung erhalten werden, sei nicht von Microsoft, sondern von den Entwicklern abhängig. Es gäbe keinen generellen Support, sondern die Hersteller müssen ihre Titel entsprechend anpassen.