Call of Duty - Black Ops 4: Treyarch zeigt den Launch-Trailer

PC XOne PS4

Die Veröffentlichung von Call of Duty - Black Ops 4 ist zwar noch rund zweieinhalb Wochen entfernt, der verantwortliche Entwickler Treyarch möchte euch aber schon jetzt mit einem Launch-Trailer auf den geplanten Release einstimmen. Der actionreiche Clip ist nur etwa eine Minute kurz und lässt euch nochmal einen Blick auf alle verfügbare Multiplayer-Modi werfen.

Call of Duty - Black Ops 4 ist der erste Ableger der Ego-Shooter-Spielreihe, der komplett ohne die Singleplayer-Kampagne auskommt. Stattdessen wurde der bei den Spielern recht beliebte „Zombiemodus“ noch weiter ausgearbeitet und mit „Blackout“ erstmals auch ein Battle-Royale-Modus ins Spiel implementiert, bei dem die Entwickler bis zu 115 Spieler gleichzeitig auf der größten Karte in der Geschichte der Serie kämpfen lassen wollen. Call of Duty - Black Ops 4 wird ab dem 12. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.