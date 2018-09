TGS 2018: Days Gone im neuen Gameplay-Video

PS4

Days Gone ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die japanischen Kollegen von 4Gamer.net haben im Zuge der Tokyo Game Show ein neues Gameplay-Video zum kommenden Open-World-Action-Adventure Days Gone (im TGS-Anspielbericht) auf YouTube veröffentlicht. In dem rund zehn Minuten langen Clip muss der Protagonist Deacon St. John ein Nest voller „Freaker“ in einem Warenhaus ausheben.

Im Verlauf des Videos bekommt ihr unter anderem auch einige in Freaker verwandelte Kinder in Aktion zu sehen. Dabei kommen verschiedene Waffen, wie eine Armbrust (mit unterschiedlicher Munition), ein Hammer, ein mit einem Sägeblatt versehener Baseballschläger und Sprengfallen zum Einsatz. Zudem bekommt St. John es mit einer Gruppe menschlicher Plünderer zu tun.