The Walking Dead: Finale Staffel möglicherweise doch mit 4 Episoden

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Der ins Straucheln geratene Entwickler Telltale Games bekommt vielleicht doch die Möglichkeit, die letzte Staffel des Story-Adventures The Walking Dead - The Final Season mit der geplanten Anzahl von vier Episoden zum Abschluss zu bringen. Auch wenn das Studio noch keine offiziellen Angaben zum weiteren Umgang mit seinen geplanten Veröffentlichungen gemacht hat, so war gerüchteweise zu lesen, dass die finale Staffel von The Walking Dead mit der zweiten Folge ihren Abschluss finden sollte. Nun hat Telltale auf dem offiziellen Twitter-Account diese geplante Vorgehensweise indirekt bestätigt, indem das Studio bekanntgab, dass man die zwei weiteren, bereits angekündigten Episoden möglicherweise gemeinsam mit, nicht näher genannten, Partnern umsetzen könnte:

Hallo zusammen, wir haben ein Update zu The Walking Dead für euch. Mehrere potentielle Partner haben sich bei uns gemeldet, um uns ihr Interesse an der Fertigstellung der finalen Staffel von The Walking Dead zu bekunden. Obwohl wir derzeit nichts versprechen können, arbeiten wir an einer Lösung, welche die Fertigstellung und Veröffentlichung der Episoden 3 und 4 in irgendeiner Form ermöglicht. In der Zwischenzeit wird Episode 2 wie geplant auf allen Plattformen erscheinen.

Auch wenn CEO Pete Hawley in einem aktuellen Post auf Twitter eine anstehende Schließung des Studios verneint, scheint Telltale zumindest den, noch auf der diesjährigen E3 angekündigten, Titel im Stranger Things-Universum nicht mehr umzusetzen. In einem Artikel auf der Seite des Magazins Variety bestätigte der Rechteinhaber Netflix, zwar weiterhin an einer "Umsetzung in einem interaktiven Medium" interessiert zu sein, man prüfe dafür jedoch weitere Optionen. Dem Artikel zufolge würde Telltale die Arbeiten an der Minecraft-Serie für den Streaming-Anbieter jedoch fortführen.