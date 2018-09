TGS2018: Minoria, Metroidvania im Stil von Momodora angekündigt // Gameplay

PC Switch

Im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show kündigte der Publisher Dangen Entertainment das 2D-Actionadventure Minoria an. Das Metroidvania wird von Bombservice entwickelt, dem selben Studio, das bereits die Momodora-Serie umsetzte. Minoria soll nach dem Willen der Entwickler jedoch kein offizieller Teil der Reihe werden, sondern nur ein "geistiger Nachfolger" sein. Schöpfer und führender Entwickler dieser Titel, rdein, äußerte sich dazu folgendermaßen:

Zum ersten Mal seit vielen Jahren begann ich ein Spieleprojekt in einem neuen Universum. Es fühlte sich für mich wie ein Hauch frischer Luft an. Abgesehen davon enthält Minoria einige Ähnlichkeiten mit meinen früheren Projekten, vor allem dem letzten Teil der Momodora-Reihe, Momodora - Reverie Under the Moonlight.

Die Geschichte von Minoria versetzt euch in die Zeit der vierten Hexen-Kriege einer mittelalterlich anmutenden Welt. "Eine Periode fanatischer, religiöser Inbrunst" wie es die Entwickler beschreiben. Auf der einen Seite steht mit dem Offizium das Inquisitions-Organ der Kirche - und auf der anderen die Hexen. In diesem Szenario sollt ihr nun als Ordens-Schwestern Semilla und Fran das einfache Volk beschützen und die dunklen Pläne der Hexen durchkreuzen.

Minoria soll im nächsten Jahr für den PC und die Nintendo Switch erscheinen. Derzeit existiert der Titel nur in einer frühen Version, die aber auf der TGS bereits anspielbar war. Das Gameplay-Video, das wir euch unter dieser News eingebunden haben, stammt von dem in Japan ansässigen Videospiel-Blog Famicast und wurde auf der Messe in einer Anspielsession auf der Switch aufgenommen. Den offiziellen Debut-Trailer von Minoria findet ihr in den Quellen verlinkt.