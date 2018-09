Männerquatsch Sonderfolge #04 “Gamescom 2018: Der Retro Rundgang, alle Aussteller”

In der neuesten Sonderfolge ihres Podcasts Männerquatsch stellen euch Björn Baranski und Maik Adler sämtliche Aussteller des Retro-Bereichs der gamescom 2018 vor, die mit einem eigenen Stand vertreten waren. Darüber hinaus gelang es ihnen, einige Künstler der Retro-Bühne vor das Mikrofon zu bekommen. Eine Bildergalerie auf der Homepage liefert euch ergänzende Einblicke zu dieser Folge.

Der Retro-Bereich auf der Gamescom erfreut sich in jedem Jahr sehr großer Beliebtheit. Aber bei so vielen verschiedenen Projekten, auf über 1600 Quadratmetern, verliert der interessierte Besucher schnell den Überblick. Die Gefahr etwas Spannendes zu verpassen ist groß. In diesem Jahr machte es sich das Männerquatsch-Team zur Aufgabe, mit allen Ausstellern zu sprechen, damit niemand übersehen, beziehungsweise überhört wird.

