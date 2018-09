Spider-Man ist laut Insomniac als Iron-Man der Marvel-Spiele gedacht

PS4

Mit dem Action-Adventure Spider-Man (im Test) hat der Entwickler Insomniac Games einen Titel auf den Markt gebracht, der nicht nur viel Lob seitens der Fans und der Presse erhielt, sondern auch finanziell sehr schnell zu einem Verkaufserfolg avancierte. Mehr als 3,3 Millionen Verkäufe konnte das Studio in den ersten drei Tagen verzeichnen. Dabei brach der Titel auch diverse Verkaufsrekorde und wurde unter anderem zum sich am schnellsten verkaufenden Spiel in Marvels Geschichte. In einem Interview mit den US-Kollegen von Gamespot erklärte Insomniacs Creative Director Bryan Intihar, weshalb dieser Erfolg so wichtig sei. Wie er verriet, habe das Entwicklerteam den Titel vom Beginn an als den Iron-Man der Marvel-Videospiele gesehen.

Der erste Iron-Man-Film legte 2008 den Grundstein für den riesigen Erfolg aller kommender Marvel-Verfilmungen und öffnete das Marvel-Universum erstmals einem breiteren Publikum. Mit Spider-Man hoffte Insomniac Games laut Intihar Ähnliches zu erreichen. Die hohe Qualität des Titels und der große Verkaufserfolg sollen die Basis für die zukünftigen Marvel-Videospiele schaffen und dem Publikum zeigen, dass man diese ab sofort ernst nehmen muss.