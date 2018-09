Nein, Christoph und Dennis sitzen nicht in der Lederhosn im Büro. Doch natürlich ist das Oktoberfest in der München-nahen Redaktion ein sich anbietendes Gesprächsthema.

Das ganze Münchner Umland befindet sich seit Samstag im Ausnahmezustand. Das ganze Umland? Nein, eine kleine Redaktion in Haar-Salmdorf weigert sich, dem Wiesn-Wahn Tür und Tor zu öffnen und so finden sich Christoph und Dennis in gewohnter Manier an diesem Montag vor dem MoMoCa-Mikrofon ein. Das Oktoberfest wird natürlich trotzdem thematisch behandelt, außerdem verraten sie euch, was euch diese Woche auf GamersGlobal erwartet, was sie gespielt haben und sie beantworten auch eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:23 Einen wunderschönen guten Montagmorgen!

00:40 Warum muss man zur Wiesn? Christoph klärt auf

03:50 Was haben wir gespielt? Christoph hat Assassin's Creed Odyssey angefangen

angefangen 05:46 Dennis ist mittlerweile fast durch mit seinem 100%- Spider-Man -Vorhaben

-Vorhaben 11:35 Christoph hat The Gardens Between weitergespielt

weitergespielt 12:10 Die Vorschau: Diese Woche bieten wir euch Tests zu Forza Horizon 4 , Attentat 1942 und der ersten Folge von Life is Strange 2 . Außerdem erwartet euch eine Preview zu Soul Calibur 6 und es gibt drei neue Folgen von Jörgs Dark Souls - Remastered -Letsplay.

, und der ersten Folge von . Außerdem erwartet euch eine Preview zu und es gibt drei neue Folgen von Jörgs -Letsplay. 14:20 Userfrage #1: wilco96 will wissen, warum Dragon Quest 11 nicht getestet wurde

will wissen, warum nicht getestet wurde 15:04 Aixtreme2K wünscht sich eine Fußball-SdK

wünscht sich eine Fußball-SdK 15:55 Aufbauend darauf schlägt ADbar Microprose Soccer als SdK-Kandidat vor

als SdK-Kandidat vor 16:27 Crizzo fragt nach unseren Plänen zu Desperados 3

fragt nach unseren Plänen zu 16:43 Wird es einen Test zu The Bard's Tale 4 geben fragt Rainman

geben fragt 16:57 Noch ein Testkandidat: Metal Max Xeno , vorgeschlagen von Alaska

, vorgeschlagen von 17:13 Tasmanius will ein Feature der DU-Galerie-Übersicht von ChrisL

will ein Feature der DU-Galerie-Übersicht von 17:58 Danywilde interessiert sich für die Entstehung der neuen Hauptmenü-Folge

interessiert sich für die Entstehung der neuen Hauptmenü-Folge 20:44 COFzDeep fragt sich, was Dennis und Christoph in Jörgs Abwesenheit vermissen

fragt sich, was Dennis und Christoph in Jörgs Abwesenheit vermissen 21:11 MueKE : Wie sind die Gedanken der Podcaster zum Ende von Telltale?

: Wie sind die Gedanken der Podcaster zum Ende von Telltale? 25:27 Tschüss und einen schönen Wochenstart!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist).