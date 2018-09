TGS2018: Final Fantasy 15 erhält drei Crossover-DLCs mit bekannten Marken

PC XOne PS4

Das sich Computerspiele die Charaktere anderer Franchises ausleihen, um ihren Spielern neue und beliebte Figuren für das eigene Spiel anzubieten, ist im Land der aufgehenden Sonne nichts Außergewöhnliches. Als Leser einschlägiger Webseiten, mit Fokus auf den asiatischen Spielemarkt, bekommt ihr regelmäßig Neuankündigungen oder ausführliche Details zu neuen Crossover-Inhalten serviert. Manchmal sind auch ganze Marken auf einem solchen Konzept aufgebaut, wie zum Beispiel die Kingdom Hearts-Serie von Square Enix.

Besonders beliebt ist, Figuren bekannter Titel als Kämpfer oder Antagonisten in Prügelspielen zu verwenden. Bei großen AAA-Produktionen wird weitaus seltener auf diese Art der Gameplay-Ergänzung zurückgegriffen. Doch nun hat Square Enix im Rahmen der Tokyo Game Show 2018 für Final Fantasy 15 (zum Test, Note: 8.5) eben solche Crossover-Inhalte angekündigt. Der aktuelle Teil der JRPG-Serie soll bereits am 25. September Themen-DLCs zu Terra Wars, Shadow of the Tomb Raider (zum Test+ mit Video) und Sengoku Action Puzzle DJ Nobunaga erhalten.

Wie sich die neuen Inhalte in Final Fantasy 15 integrieren könnt ihr euch in dem Video anschauen, dass wir euch am Ende dieser News eingebettet haben. Die neuen DLCs werden zu dem genannten Datum jedoch erst einmal nur in Japan verfügbar sein. Ob und wann diese im Anschluss den Weg zu uns in den Westen finden werden, ist derzeit nicht bekannt.