Sekiro - Shadows Die Twice: 12 Minuten Gameplay von PS Underground

PC XOne PS4

Playstation Underground hat ein neues kommentiertes Video zu From Softwares kommenden Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Anspielbericht) auf YouTube veröffentlicht. Dieses zeigt euch rund zwölf Minuten an neuen Spielszenen aus dem Dark-Souls-ähnlichen Titel. Dabei bekommt ihr ein zuvor noch nie gezeigtes Gebiet zu sehen und könnt einen ersten Blick auf den korrumpierten Mönch (einen der Bosse im Spiel) werfen.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Sekiro - Shadows Die Twice wird ab dem 22. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.