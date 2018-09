Ride 3: Release verschoben + Liste der Motorräder veröffentlicht

PC XOne PS4

Ride 3 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Milestone gab zum Wochenende hin die Release-Verschiebung seines kommenden Motorrad-Rennspiels Ride 3 bekannt. Wie das italienische Entwicklerstudio verkündete, wird der auf Unreal Engine 4 basierende Titel nun erst ab dem 30. November dieses Jahres und somit drei Wochen später als ursprünglich geplant, für PC und Konsolen im Handel erhältlich sein. Als Grund nannten die Macher den obligatorischen letzten Schliff. Man möchte mit dem Spiel ab dem ersten Tag eine „erstklassige Spielerfahrung“ abliefern, heißt es im offiziellen Statement.

Auf der offiziellen Website wurde derweil die Liste aller im Spiel enthaltener Motorräder veröffentlicht. Diese umfasst unter anderem Bikes von Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, BMW und mehr. Die Motorräder werden im Spiel in verschiedene Gruppierungen, wie Off-Road-Bikes, Sportbikes, Vintage Bikes (Klassiker), 2 Strokes, Supermoto und andere unterteilt. Die Kategorie „Naked and Heritage“ wird stylische Bikes umfassen und es gibt mit „Maxienduro“ eine neue Kategorie, in der ihr die schnellsten Maschinen vorfindet.