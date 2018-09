TGS2018: Death Stranding, neuer Charakter-Trailer "Der Mann mit der goldenen Maske"

PS4

Während einer Bühnen-Präsentation zur Tokyo Game Show 2018 wurde ein neuer Character aus Hideo Kojimas neuem Spiel Death Stranding vorgestellt. Dem "Mann mit der goldenen Maske", wie die Figur genannt wird, leiht in der englischsprachigen Fassung der US-amerikanische Synchronsprecher Troy Baker seine Stimme. Baker arbeitet bereits seit 2004, neben Anime-, Animations- und Direct-to-Video-Filmen, auch regelmäßig auch für Videospiel-Produktionen. Seine aktuelleren Rollen, die euch vielleicht noch präsent sein könnten, sind zum Beispiel Sam Drake in Uncharted 4 - A Thief's End, die Hauptfigur, Booker DeWitt, in Bioshock Infinite oder auch Batman in den entsprechenden Titeln des, vermutlich bald schließenden, Entwicklers Telltale Games.

Während der Bühnenshow wurde noch eine weitere, bisher nicht bekannte, Figur enthüllt, die der US-amerikanische Schauspieler Tommie Earl Jenkins darstellt. Death Stranding soll exklusiv für die Playstation 4 erscheinen, ein Datum für die Veröffentlichung des Titels wurde noch nicht bekanntgegeben.