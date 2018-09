Devil May Cry 5: Mikrotransaktionen, PC-Anforderungen + neues Gameplay

PC XOne PS4

Das kommende Action-Adventure Devil May Cry 5 (im TGS-Bericht) wird ähnlich, wie schon Devil May Cry 4 - Special Edition, Mikrotransaktionen unterstützen. Dies geht aus der Demo hervor, die den Journalisten hinter verschlossenen Türen auf der Tokyo Game Show in Chiba gezeigt wurde. Demnach wird der Titel mit einem Ingame-Shop aufwarten, in dem ihr eure gesammelten roten „Orbs“ als Zahlungsmittel für die verschiedenen Upgrades, wie Moves und Fähigkeiten einsetzen könnt. Auf Wunsch lassen sich mehr Orbs durch echtes Geld erwerben.

Die Us-Kollegen von Gamespot haben darüber mit Hideaki Itsuno, dem Director des Spiels gesprochen und sich die Implementierung der Mikrotransaktionen offiziell bestätigen lassen. Laut Itsuno geht es dem Entwicklerteam darum, dem Spieler mehr Möglichkeiten in die Hand zu geben, das Spiel so zu erleben, wie er es möchte. Wer also seinen Dante gerne schon zum Beginn mit reichlich Upgrades ausstatten will, kann diese Option mit dem echten Geld nutzen, während Andere den üblichen Weg zum Charakteraufstieg durch das Erspielen nehmen.

Auf dem YouTube-Kanal von Gamespot wurde darüber hinaus ein neues Video zum Spiel veröffentlicht, das rund 20 Minuten an Spielszenen zeigt. Dabei bekommt ihr mehr von Dante in Aktion zu sehen. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen. Devil May Cry 5 wird ab dem 8. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein. Auf Steam wurde mittlerweile auch die Produktseite des Spiels aktualisiert und mit den Systemanforderungen für die PC-Version ergänzt. Diese sehen wie folgt aus:

Mindestsystemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-4770 mit 3.4 GHz oder besser

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 760 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Netzwerk: Internetverbindung für Aktivierung des Spiels erforderlich

Anmerkungen: Controller empfohlen

Empfohlene Hardware: