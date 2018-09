PC Switch XOne PS4 iOS Android

Wäre ein (großer) Verlust, ich mochte deren Spiele (meistens). 44% Ist mir egal. 21% Schlecht, aber es gibt genügend Entwickler mit ähnlichen Spielen. 12% Qualität setzt sich am Ende eben durch... 9% Gut, dieses Episodenkonzept ging mir eh gegen den Strich! 7% Gut, die Spiele waren eh (teils) richtig schlecht. 5% Qualität setzt sich am Ende eben nicht durch... 1%

News-Update (Ergebnis):Die meisten Umfrageteilnehmer (44 Prozent) würden eine Pleite von Telltale Games als großen Verlust empfinden, da sie deren Spiele im Regelfall gerne gespielt haben. Während die Pleite 21 Prozent gleichgültig wäre, finden weitere 12 Prozent Trost darin, dass auch einige andere Entwickler ähnliche Spiele umsetzen. Gut 9 Prozent der Umfrageteilnehmer scheinen von der Qualität der Telltale-Titel besonders wenig überzeugt zu sein und glauben, dass Telltale aufgrund dieses Mangels nun dort steht, wo sie sind.7 Prozent fänden die Pleite nicht bedauerlich, dass ihnen das Episodenkonzept generell nicht zusagt, weitere 5 Prozent fanden die Spiele meist so schlecht, dass sie nichts Schlechtes an einem Niedergang von Telltale Games finden könnten.Ursprüngliche News:Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das kalifornische Entwicklerstudio Telltale Games () einen Großteil seiner Belegschaft entlassen musste und aktuell um den Fortbestand des Unternehms bangen muss ( wir berichteten ). Das Studio wurde im Jahr 2004 offiziell gegründet und veröffentlichte in den Anfängen vor allem Point-and-Click-Adventures, wie sie (abseits ihrer 3D-Grafik) klassischer kaum sein konnten. Bereits früh verschrieb sich Telltale Games, die über mehrere Jahre hinweg auch Auftragsarbeiten etwa zur-Reihe für Ubisoft verantworteten, einem Episoden-Konzept und brachte neben Adventures zuComicreiheoder der bereits nach zwei Episoden eingestellten Umsetzung der-Comics fast ausschließlich Episodenspiele heraus.So zeichnete Telltale Games unter anderem für die Adventure-Umsetzung zuverantwortlich und veröffentlichte später auch Spieleadaptionen zu Marken wieoder auch zu prestigeträchtigen Adventure-Serien wie im Fall von, in dem Möchtegernpirat Guybrush Threepwood und Co. ihre Rückkehr feierten. Auch Umsetzungen zu Animationsserien wie der britischen Knetgummi-Vorlage vonstanden auf dem Programm des Studios. Aktuell entsteht die vierteilige letzte Season zu The Walking Dead, die die Geschichte von Hauptfigur Clementine zum Abschluss bringen soll. In unserer heutigen Umfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zu der möglichen Firmenpleite steht. Habt ihr den Niedergang von Telltale Games womöglich schon lange geahnt oder seid gar froh darüber, dass deren Geschäftsmodell keine Zukunft hat? Oder seid ihr eher entstetzt darüber, dass Telltale die kommenden Monate womöglich nicht überstehen wird, da ihr zumindest im Großen und Ganzen Spaß mit deren Spielen hattet? Es geht in der Umfrage nicht um die Einzelschicksale der Mitarbeiter. Wir gehen davon aus, dass niemand es gut findet, dass die Angestellten durch die Pleite ihren Job verlieren könnten oder wie in vielen Fällen offenbar bereits geschehen ist.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer Sonntagsfrage auftauchen.