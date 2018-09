Magic - The Gathering Arena: Offene Beta ab 27.09. // Trailer mit Danny Trejo

PC

Magic - The Gathering Arena ist der neueste Free-to-Play-Ableger des Sammelkartenspielklassikers, der in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen feiert. Während bisher noch die geschlossene Beta stattfindet, gab Hersteller Wizards of the Coast diese Woche in einem Artikel bekannt, dass die offene Betaphase am 27. September beginnt. Dazu wurde ein humorvoller Trailer veröffentlicht, in dem Schauspieler Danny Trejo dem eSport-Experten Sean Plott wertvolle Tipps gibt. Ihr könnt ihn unter diesen Zeilen ansehen.

Das von Stainless Games entwickelte Magic Duels ist zwar nicht offiziell eingestellt, erhält aber schon seit geraumer Zeit keine Updates mehr. Im Gegensatz zu diesem soll das von einem internen Wizards-Studio verantwortete MTG Arena das Kartenspiel authentischer umsetzen. Die Regeln werden also unverändert übernommen und neue Erweiterungen vollständig integriert. Bisher sind alle Karten des aktuellen Standard-Formats enthalten. Neben Constructed-Formaten, bei denen ihr euer Kartendeck vorher aus eurer kompletten Sammlung bauen könnt, wird es nun auch Draft-Turniere geben, bei denen die Teilnehmer sich nacheinander Karten aus mehreren Boosterpacks aussuchen, um ihr Deck damit zu gestalten. Das könnt ihr euch ähnlich wie die Arena in Hearthstone vorstellen. Anders als beim Blizzard-Konkurrenten werden überflüssige Karten nicht zerlegt, um daraus neue zu erstellen, stattdessen erscheinen in seltenen Fällen Wildcards in den Boostern, die gegen normale Karten eingetauscht werden können.

MTG Arena setzt zum Bezahlen neuer Booster auf ein übliches System aus erspielbaren Goldmünzen und kaufbaren Edelsteinen. Außerdem möchte Wizards of the Coast Streamer, die ihre Arena-Matches live übertragen, besonders unterstützen und hat dafür zahlreiche Funktionen eingebaut. Alle Infos dazu findet ihr in den Quellen.