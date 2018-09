Diablo: Weiterer Hinweis auf mögliche Netflix-Adaption

PC MacOS andere

Schon Anfang des Monats berichtete der Branchen-Insider Mario-Francisco Robles, dass Netflix möglicherweise an einer Serienadaption von Blizzards Aktion-Rollenspielserie Diablo unter Beteiligung des Hellboy-Autoren Andrew Cosby (Eureka, Haunted) arbeitet. Das Gerücht verdichtet sich nun immer mehr, denn nun twitterte Andrew Cosby selbst, dass er sich aktuell in den „finalen Verhandlungen“ mit Blizzards Mutterkonzern Activision und Netflix für eine TV-Serie befindet, für die er als Drehbuchautor und Showrunner verantwortlich sein wird.

Dem Bericht von Variety zufolge schrieb Cosby, dass es sehr aufregend sei und dass er sehr hoffe, dass bei den Verhandlungen alles reibungslos über die Bühne geht. Zuvor reagierte der Macher bereits auf die Anfrage eines Followers, der ihn direkt auf eine mögliche TV-Umsetzung von Diablo und seine Beteiligung an dem Projekt ansprach, woraufhin Cosby antwortete, der Fan möge ihn doch nochmal in naher Zukunft darauf ansprechen...Der Tweet wurde inzwischen gelöscht, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Cosby hier zu früh zu viel verraten hat.