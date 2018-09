TGS2018: Phoenix Wright - Ace Attorney: Trilogy für PC und Konsolen angekündigt

3DS

Capcom hat während eines Stage-Events im Rahmen der aktuell in Japan laufenden Tokyo Game Show die Umsetzung der Phoenix Wright - Ace Attorney Trilogy für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch angekündigt. Diese wurde bereits 2012 für iOS und Android in Japan, 2013 für iOS im Westen, sowie 2014 für den Nintendo 3DS weltweit veröffentlicht. Die Trilogy umfasst alle 14 Kapitel der ersten drei Spiele Phoenix Wright - Ace Attorney, Phoenix Wright - Ace Attorney - Justice For All und Phoenix Wright - Ace Attorney - Trials and Tribulations.

Die Trilogy wird beide Sprachen (English und Japanisch) enthalten und zehn Speicherplätze bieten. Die Veröffentlichung ist für Anfang des kommenden Jahres geplant. Dem Bericht von Gematsu zufolge, wird es in Japan eine physische Collector’s Edition und eine Limited Edition im e-Capcom Store geben. Einen Trailer zur Ankündigung könnt ihr im Folgenden anschauen: