Telltale Games wird geschlossen, 90 Prozent der Belegschaft entlassen [Upd.]

PC XOne PS4 iOS MacOS Android

Update vom 22.9.2018, 0:15 Uhr:

Auf seinem offiziellen Twitter-Account hat Telltale Games die Berichte teilweise bestätigt, die im Laufe des Nachmittags sowie am Abend des gestrigen Tages von unterschiedlichen Medien veröffentlicht wurden: Mit einer stark reduzierten Belegschaft von 25 Mitarbeitern wird das Studio für einen nicht näher genannten Zeitraum sein Geschäft bis zur endgültigen Schließung fortführen. Als Grund gibt der aktuelle CEO Pete Hawley ein schwieriges Jahr an, in dem der Entwickler zwar einige seiner besten Produkte veröffentlicht habe, doch dass die Verkaufszahlen dieser Titel den erbrachten Aufwand nicht wieder eingespielt hätten.

Was mit dem Portfolio des Studios geschieht, will Telltale Games in den nächsten Wochen bekanntgeben.

News vom 21.9.2018, 22:55 Uhr:

Der Entwickler Telltale Games hat dem Magazin The Verge zufolge seine Belegschaft von 250 Mitarbeitern auf derzeit etwa 25 reduziert. News auf den Seiten von Gamespot und PCGamesN berichten immerhin von "vielen", beziehungsweise einer "signifikanten Anzahl" von Entlassungen. Dem Spiele-Magazin USGamer soll eine anonyme Quelle, die mit der aktuellen Situation des Studios vertraut sein will, sogar mitgeteilt haben, dass Telltale Games Insolvenz angemeldet habe. Dem Bericht zufolge würden die noch ausstehenden Episoden von The Walking Dead - The Final Season fertiggestellt, wohingegen die zweite Staffel von The Wolf Among Us und der, erst auf der diesjährigen E3 angekündigte, Titel im Stranger Things-Universum nicht mehr erscheinen sollen.

Tweets von Branchen-Insidern wie Tim Schafer legen nahe, dass diese Annahmen nicht ganz aus der Luft gegriffen sein könnten. Auch der ehemalige CEO und Gründungsmitglied des Entwicklers Kevin Bruner bestätigt die Entlassungen in einem Artikel auf seiner Homepage und schreibt von dem "Verlust eines Studios". Eine offizielle Stellungnahme seitens Telltale steht noch aus. Sobald weitere Informationen verfügbar sind erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal.